“بطاقة متعددة الوظائف” تعرف على كافة وجميع مميزات بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة HRSD في السعودية 2024

شهدت الفترة الماضية تطوير بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية HRSD الجديدة، من فبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، لتوفير وسيلة آمنة ومبسطة للمستفيدين للوصول إلى خدمات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه البطاقة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وتسهيل حصول الأفراد على حقوقهم بشكل أفضل، وإليك بعض المميزات والفوائد التي تقدمها بطاقة الضمان الاجتماعي الجديدة:

أهم مميزات بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة HRSD

من مميزات بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة HRSD التي تم إصدارها مؤخرا بالمملكة العربية السعودية ما يلي:

سهولة الوصول: يمكن للمستفيدين الوصول بسهولة إلى حساباتهم ومعلوماتهم الضمانية عبر تطبيق الموارد البشرية على الهواتف الذكية، حيث يتم دخول النظام عن طريق النفاذ الوطني الموحد واستعراض المعلومات ذات الصلة. ثانيا الأمان والحماية: حيث يضمن النظام الخاص بالبطاقة حماية كافة بيانات المستفيدين وخصوصيتهم، وذلك من خلال إجراءات التحقق من الهوية، وأيضا استخدام كلمات مرور مؤقتة، وهو ما يعزز الوقاية من الوصول غير المرخص إلى المعلومات الحساسة. الوظائف المتعددة: تتيح البطاقة الرقمية للمستفيدين استخدام مجموعة واسعة من الخدمات والوظائف، كما يمكن استخدامها للتحقق من الهوية عند زيارة المعالم السياحية والاستمتاع بخصومات خاصة في الأماكن السياحية، وكذا توفر البطاقة امتيازات وتخفيضات إضافية لذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية الحصول على البطاقة الخاصة بالضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة

للحصول على البطاقة الرقمية HRSD، يجب تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والدخول إلى النفاذ الوطني الموحد، كما يمكن التواصل مع الدعم الفني لتطبيق الضمان الاجتماعي المطور عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يمكن الاتصال برقم الهاتف المخصص لتطبيق الضمان الاجتماعي المطور وهو الـ19911.

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تعرف على المزيد من التفاصيل بشأن بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية HRSD الجديدة في المملكة العربية السعودية: