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جدد قبل الغلق.. طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر وأهم شروط الحصول عليها
صرحت وزارة العمل بالجزائر بأنها قد أتاحت رابطًا الكترونيًا لتجديد منحة العاطلين عن العمل، حيث تعمل الحكومة الجزائرية لإعانة المواطنين المستحقين وتأمين مستوى المعيشة الخاص بهم من أجل حياة اجتماعية مناسبة للأشخاص الباحثين عن العمل والذين ليس لديهم مصادر دخل ثابتة في الجزائر، تُصرف هذه المنحة لمدة ستة أشهر، ويتوجب على الأفراد تجديدها فور انتهاء المدة المحددة إذا كانوا لا يزالون بدون عمل، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا الرابط الإلكتروني الخاص بتجديد منحة العاطلين عن العمل لعام 2024، بالإضافة إلى معايير وشروط الاستحقاق للحصول على هذه المنحة كما وضعتها وزارة العمل الجزائرية.
طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024
يمكن تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 بكل سهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التشغيل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوكالة التشغيل في الجزائر.
- اضغط على خيار الدخول وأدخل معلومات التحقق الخاصة بك.
- اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- بعد ذلك اضغط على خيار تجديد منحة البطالة.
- ثم يجب ملء البيانات اللازمة بشكل دقيق، ومن ضمنها رقم القيد.
- ثم يتم إرسال الطلب بالنقر على زر التقديم.
- يجب التأكد من وصول رسالة التأكيد إلى بريدك الإلكتروني.
- يجب كذلك تقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً انطلاقاً من تاريخ تقديم الطلب.
- بعد إرسال الطلب، تبدأ الوكالة بالتدقيق عليه وإذا وجد طلب متوافق مع المعايير المطلوبة، سيتم الموافقة عليه.
شروط منحة البطالة بالجزائر
يمكن الحصول على توافر شروط منحة البطالة وهي ما سنذكره فيما يلي:
- تجهيز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- من الضروري أن يكون للمتقدم للمنحة من حاملي الجنسية الجزائرية، أي أنه ينبغي أن يكون مواطناً جزائرياً.
- يجب كذلك أن يكون المتقدم مقيم بالجزائر.
- من الضروري توثيق فترة البطالة في وزارة العمل الخاصة بالجزائر لمدة لا تقل عن 90 يومًا.
- لا يسمح بتوفير الدعم للأفراد الملتحقين بالمؤسسات التربوية.
- منح الزوجة مساعدة مالية في حالة عدم امتلاك الزوج لوظيفة أو عدم قدرته على العمل.
- يجب ألا يقل عمر المتقدمين لهذه المنحة عن 19 عام وألا يزيد 40 عامًا.
- يجب على الشخص الراغب في التقديم ألا يكون مشتركًا في أي نظام تأمين آخر، مثل التأمين الخاص بالعمل، أو نظام الضمان الاجتماعي، أو خطة التقاعد.
- يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقار سكني او منشأة تجارية.