“خليه يلمع” وصفات لتنظيف سطح البوتاجاز في المنزل فعالة وسريعة دون ضرر

يواجه الكثير من السيدات مشكلة تنظيف البوتاجاز من الدهون المتراكمة والحروق، ولهذا يتم البحث عن وصفات لتنظيف سطح البوتاجاز بكل سهولة من خلال استخدام وصفات طبيعية آمنة ولها نتيجة فعالة و مبهرة في عملية التنظيف، حيث تبحث ربات البيوت عن الوصفات السخرية المنزلية والبعد عن استخدام التركيبات الجاهزة للتنظيف وهذا لسعرها العالي في بعض الأحيان، ولمعرفة كيفية تحضير الوصفة السحرية في المنزل يجب متابعة المقال التالي.

وصفات لتنظيف سطح البوتاجاز

يتم البحث عن وصفات لتنظيف سطح البوتاجاز بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في المنزل لها نتيجة فعالة وقوية تعمل عمل تنظيف البوتاجاز في 5 دقائق فقط، ويتم استخدام مجموعة من المكونات وطريقة التحضير الآتية:

المكونات:

كوب من الخل الأبيض.

3 ملاعق من البيكربونات الصوديوم.

3 ملاعق من ملح الليمون.

4 ملاعق من صابون سائل الأطباق.

طريقة التحضير:

يتم وضع الخل الأبيض مع البيكربونات الصوديوم وملح الليمون وصابون سائل الأطباق ونقوم بخلطهم جيداً حتى تمام التجانس. نقوم بوضع الخليط على سطح البوتاجاز لمدة نصف ساعة. باستخدام إسفنجة يتم فرك الدهون المتراكمة على سطح البوتاجاز والحروق اللاصقة. باستخدام فوطة نظيفة يتم تجفيف البوتاجاز جيداً. ينصح بتكرار الوصفة مرة كل أسبوع للحفاظ على نظافة البوتاجاز.

وصفة تنظيف البوتاجاز بصودا الخبز

تعد وصفة صودا الخبز من الوصفات التقليدية المعروفة التي تعمل على التخلص من الدهون المتراكمة على سطح البوتاجاز بكل سهولة، ويتم هذا من خلال اتباع المكونات وطريقة التحضير الآتية:

المكونات:

ملعقتين من صودا الخبز.

ملعقتين من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء المغلي.

ملعقة من صابون الأطباق.

طريقة التحضير: