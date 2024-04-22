موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني mlazemna.com نتائج الثالث متوسط 2024 الدور كل المدارس pdf

نتائج الثالث متوسط من الأمور التي شغلت بال العديد من أولياء الأمور والطلاب، حيث يرغبون في الاطمئنان على الجهد المبذول في هذا الفصل الدراسي، كما ازداد البحث أيضا عن الموقع الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم العراقية الذي سيتم إعلان النتيجة من خلاله، فقد قامت الوزارة بالاعلان عن رابطها الرسمي، مؤكده أنه من أكثر الطرق الرسمية التي يمكن الحصول على النتيجة من خلاله، ولتفاصيل أكثر عن نتائج الثالث متوسط تابعوا معنا هذا المقال

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، التي مازالت قائمة حتى وقتنا هذا، كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بإعلان النتيجة بشكل رسمي على رابط نتائجنا الالكتروني عقب الانتهاء من رفع جميع علامات الطلاب، وسيتم أيضا تعليقها داخل المدارس ليتم الحصول عليها.

خطوات الحصول علي نتائج الثالث متوسط الدور الاول

يمكن الحصول على نتائج الثالث متوسط بطريقة رسمية عن طريق الدخول على الرابط الخاص التي قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عنه، على ان تكون خطوات الاستعلام عن النتيجة بالشكل التالي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة نتائجنا

قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

تحديد الفصل الدراسي الأول.

كتابة بيانات الطالب مثل الرقم الامتحاني واسم الطالب بشكل صحيح .

الضغط على أيقونة بحث.

سيتم ظهور جميع العلامات في كل المواد الدراسية.

جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي