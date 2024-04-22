ما هي حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية في الجزائر 2024 بعد إعلان وزارة الدفاع الوطني الفئات المشمولة بعدم قضاء مدة الخدمة للعديد من الأسباب منها الطبي والعائلي ومنها أسباب أخري، تم تحديثها مؤخراً من قبل الحكومة الجزائرية، لذلك ينبغي على الشباب معرفة التحديثات الجديدة الخاصة بوزارة الدفاع الجزائرية والمتعلقة بخروج بعض الفئات من الخدمة الوطنية، وهذا ما نوضحه إليكم في هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

ما هي حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية في الجزائر 2024

بعد إعلان وزارة الدفاع الجزائرية الفئات المسموح لها عدم قضاء الخدمة الوطنية بالتجنيد العسكري الإجباري، حيث جاءت الفئات مقسمة إلى 3 فئات الأولي تبين المشاكل المالية والصحية التي يعاني منها المتقدمين وذلك وفقًا إلى تقارير طبية من المستشفيات الحكومية، والفئة الثانية تتلخص في السند العائلي الذي يمنح الشخص إعفاء موقت لبعض السنوات، والفئة الأخيرة شملت الإعفاء بقرار رئاسي، واليكم ملف الأعفاء من الخدمة الوطنية.

شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024- 2025

الإعفاء من الخدمة العسكرية مقسم إلى 3 مراحل كالتالي:

جاء التحديث الأخير في الإعفاء من التجنيد العسكري متضمن العديد من الآليات التي يعد أهمها كتابة نموذج مكتوب به أسباب طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية وتجهيز الشهادة التعليمية التي حصل عليه الشخص والبيانات العائلية للراغب في الإعفاء لسند عائلي مثل شهادة الوفاة للأب وما يثبت القدرة على الدخل وقلة الإمكانيات.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح ما هي حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية في الجزائر 2024 بعد إعلان وزارة الدفاع الوطني.