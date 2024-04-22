” ظهرت هسه” pdf الآن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة، 2024، حيث يعَدُّ برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تشرف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من بين أهم برامج الدعم المقدَّمة للمواطنين العراقيين، خلال الفترة الماضية، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير المساعدة المالية للفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض لتحسين ظروفهم المعيشية، وتقوم الوزارة بالإعلان بشكل دوري عن الرواتب أو المخصَّصات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، مع توفير رابط رسمي عبر منصة “مظلتي” للتحقُّق من الأسماء المستفيدة من البرنامج.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة:

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تقوم بنشر دوريًا لوجبات جديدة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتقوم الوزارة بمراجعة الطلبات والإعلان عن أسماء المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية للمواطنين والأسر ذوي الاحتياجات الأكثر. يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة والأخيرة لعام 2024 عن طريق الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

انقر على خيار “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024”.

حدد الوجبة السابعة من القائمة المعروضة واكتب اسم المحافظة التي تقيم فيها.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

انقر على زر “استعلام”.

الشروط الخاصة للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق:

يستمر قبول طلبات التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية اليوميًا من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتوضح الوزارة عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على وجبات الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم مواطن عراقي الجنسية ومسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أن يكون عمر المتقدمين من الرجال لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

أن يكون عمر المتقدمين من الإناث لا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

أن لا يكون لدى المتقدم دخل ثابت وأن ينتمي إلى الفئات الأولى المستحقة للرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن استعدادها لتوزيع المساعدات الاجتماعية من الوجبة السابعة، حيث تقدم أكثر من 300 ألف مواطن بطلبات للحصول على هذه المساعدات. تمت مراجعة وفرز جميع الطلبات والتحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة لتحديد المستفيدين الذين يستوفون جميع المعايير المحددة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل المواطنين داخل جميع المحافظات العراقية من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن الأسماء المستحقة لمنحة الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة، والتى سيتم عرضها خلال الساعات القليلة القادمة.