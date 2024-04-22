نقدم لكم خطوات معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 بالشروط ال 4 الجديدة، خاصة بعد تلاحظ تزايد البحث في الآونة الأخيرة عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، والتي يتم تحديدها من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وفقا لموعد صرف الوجبة الأخيرة، التي تقدم إلى الأسر المحتاجة والفقيرة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024

يتم بكل سهولة التوجه إلى المنصة الإلكترونية للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اختيار أيقونة الخِدْمَات الاجتماعية.

علينا تحديد الوجبة الأخيرة من القائمة.

يلزم تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة منك والتأكد من أدخالها بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من ذلك الأمر نقوم بالضغط علي كلمة استعلام.

يتم أخيرًا ظهور كافة الأسماء التي يحق لها الحصول علي الدعم الوجبة الأخيرة كما يتاح تحميل كشوف الأسماء بصيغة pdf.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق

قامت الحكومة العراقية بوضع العديد من الشروط للمواطن المتقدم للحصول علي الدعم من الرعاية الاجتماعية حيث كانت هذه الشروط كالتالي:

المتقدم للطلب يجب أن لا يملك أي شئ يقدر بثمن. الشخص المتقدم يشترط أن يتمتع بالجنسية العراقية وان يكون مقيم علي ارض العراق بصفة دائمة. العمر لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام بالنسبة للذكور وأما النساء من عمر 15 عام حتي عمر 55 عام. يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

أحضار جميع الأوراق المطلوبة للحصول على خدمة الدعم من الرعاية الاجتماعية في العراق جاءت كالتالي:

تجهيز بطاقة السجل المدني.

البطاقة الشخصية للمواطن العراقي المتقدم للرعاية الاجتماعية.

الفئات التي لهم الأولوية للحصول علي الرعاية الاجتماعية

السيدة الأرملة.

الأشخاص الفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون دخل ثابت.

الأطفال الأيتام داخل العراق.

السيدات المطلقات الذين يملكون حكم بالطلاق.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ذي قار

أعلن السيد معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية بدولة العراق عن توزيع عدد 3416 قطعه أرض في محافظة ذي قار وذلك من خلال التنسيق للمحافظة علي مستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية، حيث أفاده السيد مسئول هيئة الحماية الاجتماعية أن عدد الأشخاص المستفيدين بلغ عددهم حوالي 1040 شخص مواطن عراقي من ذي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بجانب عدد 2309 من الأسر معدومة الدخل من ساكني الناصرية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 بالشروط ال 4 الجديدة.