تعرف على موعد اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم 2024م.. وكافة التفاصيل

مسابقة 30 ألف معلم في مصر هي مبادرة هامة تهدف إلى تعيين عدد كبير من المعلمين لسد العجز في النظام التعليمي المصري وتحسين جودة التعليم، كما تم إطلاق هذه المسابقة بناءً على حاجة ماسة لتوفير معلمين مؤهلين في عدة تخصصات ومواد دراسية، وتعتبر مسابقة 30 ألف معلم هي واحدة من أفضل المبادرات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في مصر لتعيين المعلمين وحل بعض المشاكل في مجال التعليم، كما تتميز هذه المسابقة بالشفافية حيث يتم اختبار المعلمين من خلال عدة اختبارات حتى يتم اختيارهم والمفاضلة بينهم لتعيين من يستحق لسداد العجز في العديد من التخصصات والمواد الدراسية.

شروط مسابقة 30 ألف معلم

يجب أن يكون المتقدم للمسابقة أصغر من 40 عامًا. يجب أن يكون تقدير المتقدم أعلى من المقبول. يعلن عن حاجة لمعلمين في بعض التخصصات مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والحاسوب والأنشطة. من المتوقع أن يتم تعيين المعلمين الناجحين في السنة الدراسية الجديدة. يتم قبول خريجي كليات التربية والآداب في قسم التاريخ والجغرافيا والحاصلين على الدبلوم التربوي. يجب على المتقدمين أن يجتازوا امتحانات واختبارات في التخصص المناسب لهم بالإضافة إلى اختبار تربوي. يتم اختيار المعلمين حسب تفوقهم في الاختبارات التي يتم تقديمها لهم.

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مميزات مسابقة 30 ألف معلم

تتميز هذه المسابقة بعدة جوانب مهمة: