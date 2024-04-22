وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن.. نتيجة منحة الأبناء 2024 في ليبيا

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تيسير إجراءات التسجيل لمنح منحة الأبناء لسنة 2024 في دولة ليبيا، حيث يمكن التعرف على النتائج والتقديم، ببساطة عبر الرابط الإلكتروني الرسمي، تمثل هذه المنحة أحد الإعانات المهمة التي تقدمها الدولة للأسر محدودة الدخل، وللأشخاص العاطلين حيث تسعى هذه المنحة لتقديم مساندة مادية تعينهم على حياة كريمة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر نتيجة منحة الأبناء 2024 في ليبيا، وكيفية التسجيل في منحة الأبناء.

نتيجة منحة الأبناء 2024 في ليبيا

يمكن الاستعلام عن نتيجة منحة الأبناء 2024 في ليبيا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا.

من ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الخدمات الأسرية واختر القسم “العائلات والأطفال”.

يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

بعد ذلك يتم النقر على زر “التسجيل” لإتمام خطوات تقديم طلبك.

خطوات التسجيل في منحة الأبناء

يمكن التسجيل في منحة الأبناء، بكل سهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بليبيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: