ثبتها الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل وعرب سات.. شاهد مسلسل عثمان

قناة الفجر الجزائرية تتميز بمكانتها البارزة في عالم البث التلفزيوني، حيث تبرز بتنوع محتواها وتقديمها لتجارب مشوقة ومثيرة للجمهور، بفضل مجموعة واسعة من المسلسلات التركية الرائعة والمتجددة، بالإضافة إلى برامجها الترفيهية والإخبارية المتنوعة التي تغطي مختلف المجالات، تعد القناة وجهة مفضلة للمشاهدين الذين يقدرون التنوع والجودة في الإنتاج، تتضمن أبرز مسلسلاتها مثل المؤسس عثمان وغيرها العديد من الأعمال الرائعة التي سوف نتعرف عليها بالتفصيل.

تردد قناة الفجر على نايل سات

قناة الفجر الجزائرية تعتبر واحدة من أهم القنوات التي يتابعها الجمهور بشكل كبير، ولهذا قررت إدارتها تحديث ترددها، وتحسين برامجها، مما ساهم في تعزيز جودة المحتوى المقدم بدون انقطاع على مدار الساعة، دون مطالبة المشاهدين بدفع أي رسوم أو اشتراكات، ويمكن للمشاهدين الآن الإستمتاع بمجموعة متنوعة من المسلسلات التركية المميزة، بما في ذلك قيامة عثمان، ويسرنا أن نقدم لكم التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: العرب سات.

مميزات قناة الفجر