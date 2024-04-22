“اعرف حالًا” .. ودائع البنك الأهلي المصري 2024 وكيفية الحصول على 2000 جنيه شهريًا

يقوم البنك الوطني المصري بعرض مجموعة من برامج الاستثمار المميزة للعملاء، حيث يزودهم بمجالات للتمويل والقروض بفوائد مجزية، بما في ذلك هذا العرض لأول مرة لسداد المبالغ المستحقة على اختلاف مختلف، سواء أكانت سنوية أو سنوية نصف سنوية أو ربع سنوية أو حتى شهرية، علماً بأن نسبة الربح على الإيداعات الفوائد الشهرية تتجاوز 12% في البنك الأهلي المصري.

ودائع البنك الأهلي المصري

تتنوع مختلف أنواع ربط الودائع في البنك الأهلي المصري من سنة إلى سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الأموال، بحيث لا يتم تقليص التمويل المودع عن ألف جنيه إلا أن لا يتمكن العملاء من سحب أموالهم قبل تحديد المدة المحددة، وكذلك فرصة أخذ القروض مقابل ضمانات الودائع في الفقرات القادمة ، سنقدم عرضًا تفصيليًا لكل ما يحتاجه العملاء لمعرفته عن الودائع التجارية المحلية في البنك الأهلي المصري، والتي تغطي تكاليفها شهريًا، وفقًا للإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

كيفية الحصول على 2000 جنيه شهريا

يحصل العميل على حصة ربح من هذه الوديعة تصل إلى 12.81 جنيه، إذا حصل العميل على مبلغ قدره 200 ألف جنيه، فيتمكن من الحصول على اشتراك شهري يقدر 2000 جنيه، ويمكن الحصول على هذا الربح سنويًا ليبلغ تقريبًا 25 ألف جنيه، للحصول على مبلغ 2000 جنيه شهريًا، وبعدها تتبع الخطوات التالية: