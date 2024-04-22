خلي شعرك زي الحرير.. وصفة الكيراتين لتنعيم الشعر وتغذيته.. متفوتيش الوصفة من ايدك

بسبب الشعر الخشن أو المجعد، يعاني الكثير من الفتيات من مشاكل الشعر المزعجة، مما يثير حرجهن، لذا، يبحثن عن طرق سهلة لتحقيق شعر ناعم وحريري في المنزل، يعد طلب الكيراتين الطبيعي هو الحلم الأمثل لهن، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية ومخاطرها على صحة الشعر على المدى البعيد، ويمكن تحقيق هذه النتيجة باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل بطريقة آمنة وخالية من الضرر الناتج عن المواد الكيميائية، في هذا المقال، سوف نتعرف على طريقة صنع الكيراتين الطبيعي لتنعيم الشعر الخشن باستخدام الخميرة.

مكونات الوصفة

إليكم المكونات السحرية والبسيطة لعمل هذه الوصفة:

ملعقه كبيره من خل التفاح.

كوب زبادي كبير.

كوب زبادي من النشا.

وملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقتين كبيرتان من الخميره الفوريه.

طريقة تحضير الوصفة

إليكم طريقة بسيطه جدا في تحضير هذه الوصفة وكيفية استخدامها:

أولا قومي بإحضار إناء كبير وضعي به خل التفاح مع كوب الزبادي وكوب النشا وقومي بخلطهم بشكل جيد حتى تحصلي على مكون سائل.

بعد ذلك ضيفي إليهم ملعقة عسل نحل الطبيعي والخميرة الفورية.

بعدها قومي بخلط المكونات جميعا مع بعضهم بشكل جيد.

في الخطوة الأخيرة قومي بوضع الوصفة على شعرك واتركيها لمدة لا تقل عن ربع ساعه وسوف تحصلي على نتيجة رائعة ومذهلة.

فوائد وصفة الكيراتين

يعتبر الكيراتين من أهم الوصفات التي يحتاجها الشعر فهو يعمل على تطويل الشعر وتنعيمه وتغذيته بشكل جيد، أيضا يعمل الكيراتين على عدم تساقط الشعر ويقوي بذورة مما يجعله قوي ولا يتأثر ببعض الأمراض التي قد تأثر بشكل سلبي على الشعر.