جدول سلم رواتب العسكريين الجديد 1445 مع البدلات والعلاوة السنوية
سلم رواتب العسكريين
أعلنت الحكومة السعودية عن سلم رواتب العسكريين المحدث لعام 1445، والذي يشمل البدلات لجميع خريجي الكليات الأمنية والعسكرية في المملكة، ومن المهم التأكيد على أن رواتب الضباط تختلف حسب رتبهم ودرجاتهم، وسوف توضح هذه المقالة تفاصيل الرواتب المحددة للضباط السعوديين لعام 1445.
سلم رواتب العسكريين الجديد
نفذت وزارة الداخلية السعودية سلسلة من القرارات الجديدة المتعلقة بتفاوت الرواتب للرتب العسكرية في السعودية، وجاء جدول الرواتب المحدث على النحو التالي:
|درجة العسكر
|الجندي
|الجندي الأول
|العريف
|وكيل رقيب
|رقيب
|رقيب أول
|رئيس رقباء
|أولى
|3220
|3395
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|ثانية
|3350
|3540
|3940
|4665
|5510
|6480
|7575
|ثالثة
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|رابعة
|3610
|3830
|4290
|5080
|6010
|7080
|8295
|خامسة
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|سادسة
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|سابعة
|4000
|4265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|ثامنة
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|تاسعة
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|عاشرة
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|حادية عشر
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|ثانية عشر
|4650
|4990
|5690
|6765
|8010
|9480
|11175
|ثالثة عشر
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|رابعة عشر
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|خامسة عشر
|5040
|5425
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
كم راتب الضابط السعودي الأساسي على الدرجة الأولى؟
تتولى السلطات السعودية مسؤولية توزيع الرواتب الأساسية على ضباط الأمن والجيش العاملين في مختلف القطاعات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في المملكة العربية السعودية، جدول الرواتب الأساسية للضباط هو كما يلي:
- راتب ملازم: 6,600 ريال سعودي.
- راتب ملازم أول: 7,609 ريال سعودي.
- راتب الكابتن: 9,215 ريال سعودي.
- ويكون راتب الرائد: 12,735 ريال سعودي.
- راتب العقيد: 14,365 ريال سعودي.
- الراتب للعميد: 16,350 ريال سعودي.
- راتب اللواء: 18,600 ريال سعودي.
العلاوة الدورية لكافة الدرجات
تدرج الحكومة السعودية مكافآت منتظمة في إطار الرواتب الرسمية لجميع الضباط والجنود، مبالغ المكافأة لمختلف الرتب هي كما يلي:
- مكافأة الملازم: 330 ريال سعودي.
- مكافأة ملازم أول: 380 ريال سعودي.
- علاوة الكابتن: 430 ريال سعودي.
- مكافأة بايونير: 320 ريال سعودي.
- مكافأة الدفع المسبق: 405 ريال سعودي.
- علاوة العقيد: 510 ريال سعودي.
- بدل العميد: 565 ريال سعودي.
- مكافأة اللواء: 635 ريال سعودي.
رواتب وبدلات جنود الأمن العام في السعودية 1445-2024
قدمت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية معلومات شاملة عن سلم رواتب العسكريين ورواتب منتسبي الأمن العام، والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
راتب أساسي:
- الراتب الأساسي: 3,220 ريال سعودي.
المكافآت:
- بدل النقل: 500 ريال سعودي.
- بدل المخاطر: 600 ريال سعودي.
- بدل الميدان: 450 ريال سعودي.
- بدل الإقامة: 1,000 ريال سعودي.
البدلات:
- بدل الفئة: 400 ريال سعودي.
متى الزيادة في رواتب العسكريين بالسعودية؟
عادة ما يتم توزيع الزيادة على سلم رواتب العسكريين، المعروفة باسم العلاوة السنوية، على الضباط والعسكريين وفقًا للتقويم الهجري، في الآونة الأخيرة، تم تغيير التاريخ التقليدي لهذه المكافأة، ويتم دفعها الآن لكل من الضباط والعسكريين في شهر يناير من كل سنة تقويمية.