التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للقبول

أتاحت وزارة السكن والعمران الجزائرية عن التقديم عنن سكنات عدل 3 وذلك بعد توقفها مدة محددة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أنها كشفت عن وجود فرص للتقديم علي سكن من اجل حياه كريمة بجميع المواطنين المقيمين بالدولة، تسهيلا عليهم، لذا يتداول العديد من المواطنين عن التعرف علي الشروط اللازمة التي يجب أن تنطبق علي المتقدم من اجل التقدم علي هذه الوحدات، أيضا طريقة التسجيل علي هذه الوحدات، سنخبركم بجميع التفاصيل اللازمة في السطور الآتية.

تعرف علي شروط سكنات عدل 3 الجزائرية

يجب علي المتقدم أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية.

ينبغي علية أن يكون مقيم بالأراضي الجزائرية إقامة دائمة، ليس خارج البلاد.

يشترط علي المتقدم أن لا يقل عمرة عن أل 20 عام، لا يتجاوز عمر أل 70 سنه.

أن لا يقل دخل المتقدم السنوي عن 24 ألف دينار جزائري.

كما ينبغي أن لا يتجاوز دخل المتقدم السنوي عن 118 ألف دينار جزائري.

يشترط علي المواطن أن لا يكون قد حصل قبل ذلك علي اي سكن مدعم قبل ذلك.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائرية 2024