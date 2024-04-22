“بطريقة مضمونة وشغالة 100%“ تحميل لعبة ببجي pubg mobile آخر إصدار وشحن شدات ببجي مجانا بدون حظر الحساب

انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة pubg mobile وهي واحدة من ألعاب الفيديو التي حازت على عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول ومختلف الأعمار وذلك بسبب أجواء المغامرة والإثارة التي يخوضها اللاعب داخل اللعبة، ويجب العلم أنه من أجل ترقية مستواك داخلها يجب عليك أن تقوم بشحن الشدات وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

pubg mobile

إذا كنت من محبي أجواء المغامرة والإثارة ننصح بتحميل لعبة pubg mobile وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أنظمة الأندرويد. بينما أنظمة الآيفون فهو يكون آب ستور. في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم انقر على زر التحميل. انتظر حتى يتم تحميل اللعبة بنجاح ثم اضغط على فتح اللعبة. قم باتباع الإرشادات الموضحة ثم قم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها. بمجرد الإنتهاء وإنشاء حساب في سوف تكون جاهز للعب.

شحن شدات ببجي مجانا

يجب العلم أن الشدات هي العملة داخل اللعبة والتي يمكنك من خلالها الانتصار على الأعداء، كما أنها تساعد من ترقية مستواك داخل اللعبة وتجعلك تلعب بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنه يمكنك من خلال شدات ببجي الحصول على ملابس وشخصيات فريدة ومميزة وأسلحة فائقة تقضي على الأعداء بكل سهولة، يمكنك الحصول على شدات مجانية من خلال اتباع الخطوات التالية:

المشاركة في البطولات التي تقدمها اللعبة والفوز بها.

عن طريق الهدايا التي تمنحها لك اللعبة عن طريق التسجيل اليومي داخل اللعبة.

إتمام المهمات التي تطلب منك أثناء الجولات.

شحن شدات ببجي من Midasbuy

يمكنك شحن شدات ببجي بطريقة آمنة وفعالة من خلال اتباع الخطوات الآتية: