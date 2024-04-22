اليوم العالمي للأرض!! .. جوجل يحتفل ب التقدّم المحرز في مجال التغيّر المناخي

تقوم الأمم المتحدة في كل عام يوم 22 من أبريل بإنشاء مؤتمر توعية تحت عنوان التقدّم المحرز في مجال التغيّر المناخي وهو يهدف إلى حماية كوكب الأرض والموارد الطبيعية من عناصر التلوث التي يتعرض لها بشكل دوري والتي تهدد الكوكب وسكانه، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

التقدّم المحرز في مجال التغيّر المناخي

بسبب الانبعاثات الغازية التي يتعرض لها الكوكب بشكل مستمر والتي تؤثر عليه بشكل سلبي قامت الدول بتوقيع إتفاقية باريس وكان ذلك في عام 2015 والتي تهدف إلى محاربة الملوثات البلاستيكية التي يتعرض لها الكوكب وترتب على ذلك تغييرات إيجابية، وفي هذا اليوم يتم وضع شعار جوجل يهدف إلى التغيير المناخي وذلك من أجل نشر الوعي عالميا، كما أن هذا اليوم يهدف أيضا إلى التعرف على ضرورة التعاون الجماعي من أجل الحفاظ على الكوكب وحياة الكائنات والأفراد التي تعيش فيه، والجدير بالذكر أنه تم استخدام العديد من مصادر الطاقة الجديدة ومنها: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تعتبر أكثر نظافة وأمان عن الطاقة الأحفورية.

كيفية المساهمة في حماية البيئة

يوجد مجموعة من الأشياء التي يجب على الفرد الالتزام بها وتنفيذها من أجل المساهمة في حماية البيئة ومنها: