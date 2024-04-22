اعتبارا من اليوم ولمدة 5 أيام!! تعرف على كيفية التسجيل في كنترول الثانوية العامة 2024 بالكويت

لموظفي وزارة التربية والتعليم الكويتية الراغبين في الانضمام إلى لجان كنترول الثانوية العامة للصف الثاني عشر (القسم العلمي، القسم الأدبي، والتعليم الديني) للعام الدراسي 2024، هناك شروط يجب استيفاؤها وفقًا للإعلان الصادر عن الوزارة.

الشروط الواجب توافرها للتقدم والتسجيل في كنترول الثانوية العامة

خبرة عملية: يجب ألا تقل خبرة المتقدم عن ثلاث سنوات في العمل بوزارة التربية. تقييم الأداء: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تقييم امتياز في أدائه خلال العام السابق.

تعرف على موعد التسجيل في كنترول الثانوية العامة

موعد التسجيل الإلكتروني للعمل في لجان كنترول الثانوية العامة للعام 2024 هو اعتبارا من اليوم الإثنين الثاني والعشرون من شهر أبريل 2024، ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام.

يرجى متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية (moe.edu.kw) للحصول على مزيد من التفاصيل والتوجيهات حول عملية التسجيل والشروط اللازمة.

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مزيد من التفاصيل بشان التسجيل في كنترول الثانوية العامة

عند التسجيل للعمل في لجان كنترول الثانوية العامة في الكويت، يُطلب من الموظفين الاستيفاء الإلكتروني لبعض الشروط والإجراءات، حيث تتضمن هذه الشروط والإجراءات ما يلي: