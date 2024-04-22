رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445 متابعة شرح الدروس والحصول على المراجعات النهائية

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445 الكثير من الطلاب بالمملكة العربية السعودية يبحثون عنها بشكل مستمر على مدار 24 ساعة خلال هذه الفترة، منصة مدرستي من أشهر المنصات التعليمية التي يعتمد عليها الطلاب من جميع المراحل التعليمية منذ إطلاقها في نهاية 2019، هدف وزارة التربية والتعليم السعودية من تخصيص منصة إلكترونية تعليمية جديدة بجانب نظام نور،

يترتب عليها عدة عوامل و أسباب من أبرزها أن يستكمل الطلاب شرح الدروس والمناهج عن بعد، حيث انطلقت المنصة فترة جائحة كورونا بسبب تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات بسبب انتشار الوباء، وهذا جاء خوفاً على السلامة العامة وصحة الطلاب جميعاً من أي إصابة، والهدف الثاني هو الارتقاء بالتعليم والتطوير من العملية التعليمية ويكون لدى الطالب وعي مكافي بالأنظمة المطورة حالة حدوث أي أزمة تعيق الذهاب للمدرسة، اليوم نقدم لكم رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445

مدرستي هي منصة تعليمية حكومية تعمل على مدار 24 ساعة بشكل مجاني وتقدم العديد من الخدمات التعليمية عن بعد ومتابعة شرح الدروس وحل الواجبات المدرسية وتأدية الاختبارات الشهرية، ومعرفة النتائج ويمكن للطلاب التسجيل بها بسهولة عن طريق الخطوات التالية:

أولاً الضغط على هذا الرابط منصة مدرستي. اختيار كادر الطلاب. إختيار تسجيل الدخول. تسجيل بيانات الطالب بشكل صحيح. إدخال كلمة المرور. الضغط على دخول ثم اختر الخدمات التعليمية التي تبحث عنها.

شروط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية السعودية