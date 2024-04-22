فرحي أولادك وجربي طريقة عمل كيك البراونيز بالشيكولاتة بمكونات بسيطة واقتصادية

تعتبر كيك البراونيز بالشيكولاتة من أشهى وأكثر أنواع الحلويات شعبية لدى عشاق المأكولات الحلوة، فهي تتميز بقوامها الرقيق والهش في آن واحد وبطعمها اللذيذ الذي لا يقاوم بفضل مكوناتها الأساسية من الشوكولاتة والبيض والزبدة، وقد تكون فكرة إعداد هذه الحلوى المنزلية خيارًا رائعًا للإستمتاع بها مع العائلة والأحباب، خاصة أنها لا تتطلب الكثير من الجهد أو التكاليف، فبفضل مكوناتها البسيطة وخطوات التحضير السهلة، يمكن لأي ربة منزل إعداد كيك البراونيز اللذيذة في بيتها بكل سهولة.

مكونات عمل كيك البراونيز بالشيكولاتة

فيما يلي قائمة بالمكونات اللازمة لإعداد كيك البراونيز بالشيكولاتة وهي كالتالي :

كوب من الدقيق.

3/4 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى.

رقائق شوكولاتة (كمية حسب الرغبة).

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة.

1/2 كوب من الشوكولاتة السائلة.

3/4 كوب من الشوكولاتة البيضاء.

4 بيضات.

كوب و1/2 من السكر الأبيض.

طريقة تحضير كيك البراونيز بالشيكولاتة

فيما يلي الخطوات المتبعة لإعداد كعكة الشوكولاتة اللذيذة في المنزل: