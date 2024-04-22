تعرف إلى سلم الرواتب مصور فوتوغرافي في جدة 2024-1445.. هل هو راتب مجدي؟

اكتسبت مهنة التصوير الفوتوغرافي أهمية كبيرة في سوق العمل، حيث تعتمد عليها الشركات والمؤسسات في عرض خدماتها، ويتناول هذا المقال سلم الرواتب مصور فوتوغرافي في جدة والطلب العالمي على هذه المهنة.

التدرج الوظيفي للمصور الفوتوغرافي

يبرز المصور الناجح عن الباقي بذوقه الإبداعي، الذي يميزه في المهنة ويجذب الشركات التي تبحث عن مهاراته الفريدة، وهذا بدوره يرفع من أهمية المصور وسمعته وأرباحه، ويترجم إلى أسلوب حياة أكثر فخامة وراحة، يمكن القول أن التقدم الوظيفي للمصور يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقيمته المتصورة ومكانته داخل موقع معين أو قاعدة عملاء معينة.

سلم الرواتب مصور فوتوغرافي في جدة 2024

في المملكة العربية السعودية يتراوح راتب المصورين من 5,780 ريال في أدنى حد إلى 19,400 ريال في أعلى حد، ويبلغ متوسط راتب المصور 11.700 ريال، مشيراً إلى أن نصف العاملين في مهنة التصوير في السعودية يتقاضون أقل من هذا المبلغ، بينما النصف الآخر يكسب أكثر.

راتب المصور الفوتوغرافي في جدة حسب الخبرة

الأفراد الذين لديهم أقل من عامين من الخبرة يحصلون على إجمالي حوالي 6,670 ريال، مع خبرة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات، يحصل الموظف على 9,190 ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38% عن أولئك الذين لديهم خبرة سنتين فقط، وبالمثل، يحصل من لديهم خبرة من خمس إلى عشر سنوات على راتب يبلغ حوالي 13,100 ريال، بزيادة قدرها 42% عن أولئك الذين لديهم خبرة من سنتين إلى خمس سنوات.

المصورون الذين لديهم خبرة من عشر إلى خمسة عشر سنة يكسبون حوالي 15,900 ريال، وهو 22% أكثر من أولئك الذين لديهم خمس إلى عشر سنوات خبرة، بينما للأفراد الذين خبرتهم من خمسة عشرة إلى عشرين سنة يبلغ متوسط الراتب 16,800 ريال، ما 6% أكثر من أولئك الذين خبرتهم من عشر إلى خمسة عشر سنة، وأخيرًا، فإن الذين تزيد خبرتهم عن عشرين سنة يبلغ راتبه حوالي 18,300 ريال، وهو 9% أكثر من الذين خبرتهم من خمسة عشر إلى عشرين سنة.

هل يوجد فرق في راتب المصورين الذكر والإناث؟

على الرغم من أن الجنس لا يجدر به أن يؤثر على سلم الرواتب مصور فوتوغرافي في جدة، إلا أن هناك بالفعل اختلافات في الأجور بين الذكور والإناث، وفي مجال التصوير الفوتوغرافي في السعودية هناك فرق بنسبة 13% بين رواتب الرجال والنساء.