رابط التسجيل في منحة الـ 300 دينار تونس 2024…. والشروط اللازمة

حيث صرح مصدر مسؤول بالحكومة التونسبة عن فتح باب التقديم في منحة الـ 300 دينار تونس، والتي تعد من أهم الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وكانت الحكومة التونسية أكدت على أن التقديم متاح أمام الجميع شرط أن تتوافر لديهم الشروط التي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية…..

رابط التسجيل في منحة الـ 300 دينار تونس 2024

حيث أمدت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة الـ 300 دينار وذلك لمساعدة عدد كبير من المواطنين من العاطلين ولم يتمكنوا من شراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب ودفع المصاريف الخاصة بهم، وأكدت أن المواطن يمكنه التقديم على المنحة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية التونسية من هنا.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم التعريف الشخصي.

افتح الاستمارة الخاصة بالمنحة .

وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد تقديم الطلب سوف يتم مراجعته وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل بقبول الطلب .

شروط التقديم في منحة الـ 300 دينار تونس 2024

حيث صرحت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية عن عدة شروط يجب أو تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم على منحة الـ 300 دينار تونس والتي جاءت كالتالي: