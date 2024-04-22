وأنت قاعد في البيت.. طريقة تجديد فحص سيارتك إلكترونياً 

أتاحت وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لتسهيل المعاملات على المواطنين، ومنها إمكانية تجديد فحص السيارة أو استخراج رخصة القيادة دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين إجراء تلك العمليات من منازلهم، مما يساهم في توفير الوقت والجهد، يأتي تجديد فحص السيارة إلكترونيا ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات أكثر سهولة وسلاسة، وتقليل الازدحام في مكاتب المرور،لذلك سوف نقدم لكم خطوات تجديد فحص سيارتك إلكترونيا.

تجديد فحص السيارة إلكترونيا

أعلنت هيئة المرور في مصر عن توفير خدمة تجديد فحص السيارة إلكترونيا، بما يسمح للأشخاص بتجديد ترخيص سيارتهم أو الحصول على ترخيص رخصة القيادة من المنزل، وقد أطلقت الهيئة مراكز متنقلة للخدمات المرورية في عدة محافظات، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات بكل سهولة.

المناطق المشمولة هي المراكز المتنقلة في المحافظات التالية: الجيزة، مطروح، القاهرة، أسوان، والإسكندرية.

الفئات المستهدفة هم أصحاب السيارات حتى سعة 2000 سي سي.

يمكن من خلال هذه المراكز المتنقلة استخراج أو تجديد رخصة السيارة، تركيب ملصق مروري، وفحص السيارة.

يمكنك طلب المراكز المتنقلة عن طريق الاتصال برقم 15558 أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

المراكز المتنقلة يمكن أن تأتي إلى موقعك أو المنطقة التي تتواجد فيها، مما يتيح المزيد من الراحة والمرونة في الحصول على الخدمات.

طريقة تجديد رخصة السيارة إلكترونيا

تتيح بوابة مصر الرقمية خدمات مرورية إلكترونية متنوعة، ومن بينها إمكانية تجديد رخصة السيارة الكتروني من منزلك دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور.