وأنت قاعد في البيت.. طريقة تجديد فحص سيارتك إلكترونياً
تجديد فحص السيارة إلكترونياً
أتاحت وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لتسهيل المعاملات على المواطنين، ومنها إمكانية تجديد فحص السيارة أو استخراج رخصة القيادة دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين إجراء تلك العمليات من منازلهم، مما يساهم في توفير الوقت والجهد، يأتي تجديد فحص السيارة إلكترونيا ضمن جهود الوزارة لتقديم خدمات أكثر سهولة وسلاسة، وتقليل الازدحام في مكاتب المرور،لذلك سوف نقدم لكم خطوات تجديد فحص سيارتك إلكترونيا.
تجديد فحص السيارة إلكترونيا
أعلنت هيئة المرور في مصر عن توفير خدمة تجديد فحص السيارة إلكترونيا، بما يسمح للأشخاص بتجديد ترخيص سيارتهم أو الحصول على ترخيص رخصة القيادة من المنزل، وقد أطلقت الهيئة مراكز متنقلة للخدمات المرورية في عدة محافظات، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات بكل سهولة.
- المناطق المشمولة هي المراكز المتنقلة في المحافظات التالية: الجيزة، مطروح، القاهرة، أسوان، والإسكندرية.
- الفئات المستهدفة هم أصحاب السيارات حتى سعة 2000 سي سي.
- يمكن من خلال هذه المراكز المتنقلة استخراج أو تجديد رخصة السيارة، تركيب ملصق مروري، وفحص السيارة.
- يمكنك طلب المراكز المتنقلة عن طريق الاتصال برقم 15558 أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
- المراكز المتنقلة يمكن أن تأتي إلى موقعك أو المنطقة التي تتواجد فيها، مما يتيح المزيد من الراحة والمرونة في الحصول على الخدمات.
طريقة تجديد رخصة السيارة إلكترونيا
تتيح بوابة مصر الرقمية خدمات مرورية إلكترونية متنوعة، ومن بينها إمكانية تجديد رخصة السيارة الكتروني من منزلك دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور.
- توجه إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة مصر الرقمية.
- قم بإنشاء حساب على الموقع، أو سجل الدخول باستخدام حسابك الحالي إن وجد.
- اضغط على قسم خدمات المرور، ومنه اختر “مركباتي”.
- اكتب رقم لوحة السيارة ورقم شاسيه السيارة، ثم انقر على “استعلام”. ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بسيارتك.
- انقر على “تجديد” وابدأ بإدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي والعنوان ورقم الهاتف.
- أدخل معلومات التأمين، بما في ذلك رقم وثيقة التأمين وموعد انتهائها. ثم أدخل معلومات الفحص الفني للسيارة، مثل رقم الشهادة وموعد انتهائها.
- بعد إدخال المعلومات، سدد الرسوم المطلوبة إلكترونيا.
- ستتلقى رسالة تأكيد على هاتفك تتضمن رمز تفعيل. أدخل الرمز في المنصة الرقمية لتأكيد عملية التجديد.
- انتظر لمدة 10 أيام تقريبا حتى تتلقى إشعار من إدارة المرور بتجهيز رخصتك. يمكنك بعدها استلامها من المكتب المختص.