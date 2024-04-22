بشرى سارة.. إعلان أسماء المقبولين في الإسكان العسكري في الأردن 2024

أعلنت مديرية الإسكان والأشغال العسكرية في الأردن عن أسماء المقبولين في الإسكان العسكري 2024، دفعة أبريل، عبر الموقع الرسمي jaf.mil.jo، حيث جاء إعلان أسماء المقبولين في الإسكان العسكري في الأردن 2024، في إطار توفير مساكن ملائمة للأفراد العسكريين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، بهدف تحسين مستوى معيشتهم، لذلك سوف نتعرف على شروط الحصول على الإسكان العسكري الأردني، و أسماء المقبولين في الإسكان العسكري.

أسماء المقبولين في الإسكان العسكري في الأردن 2024

إذا كنت ترغب في معرفة أسماء المقبولين في الإسكان العسكري في الأردن 2024، فيمكنك الاستعلام عن الأسماء إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، حيث يتم نشر معلومات الإسكان العسكري والأسماء المقبولة. ستجد خيار لإدخال رقم الهوية الوطنية، أدخل الرقم في المكان المخصص له. إذا كنت من أفراد القوات المسلحة الأردنية، قم بإدخال رقم الخدمة العسكرية المرتبط بك. بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على أيقونة “أسماء المستحقين” أو أي خيار مشابه يشير إلى نتائج الإسكان العسكري. بناء على منصبك أو تصنيفك، حدد خيار “أسماء الضباط” أو القسم المناسب لأستعلامك. ستظهر لك نافذة جديدة تحتوي على قائمة بأسماء المقبولين في الإسكان العسكري 2024.

شروط الحصول على الإسكان العسكري الأردني

إذا كنت مهتم بالتقديم على الإسكان العسكري في الأردن، فهناك بعض الشروط التي يجب الالتزام بها لضمان التأهل.

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية الأردنية، وأن يكون مقيم في الأراضي الأردنية بشكل مستمر.

يشترط أن يكون المتقدم متزوج.

ينبغي أن يكون المتقدم عضو في القوات المسلحة الأردنية لمدة لا تقل عن 20 سنة.

لا يقبل من حصل على أي قرض من جهات أخرى.

كيفية التقديم على قرض الإسكان العسكري

إذا كنت تنوي التقديم على قرض للإسكان العسكري، فإليك الخطوات التي يجب اتباعها: