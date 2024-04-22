لولو عم بتضيع..ضبط حالاً تردد قناة وناسة Wanasah TV وتابعوا أفضل الأغاني على نايل سات وعرب سات

يبحث العديد من محبي قناة وناسة على أحدث تردد للقناة الفضائية من أجل متابعة أفضل الأغاني على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات لأن القناة وفرت ترددات على تلك الأقمار الصناعية حتى تشمل عدد كبير في الوطن العربي وقد أعجبت ملايين الأسر تلك الأغاني والأناشيد التي تقدمها قناة وناسة لأنها تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت الأطفال الصغار لذلك سوف نقوم لكم بتوضيح كيفية ضبط تردد قناة وناسة للأطفال لمشاهدة جميع الأغاني التي تقدمها القناة الفضائية.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة كيدز على الرسيفر ؟

يمكن حالياً استقبال تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على أغلب الريسفرات المختلفة لأن القناة الفضائية غير مشفرة ومتاحة على القمر الصناعي نايل سات وعربسات لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل التردد على جهازك كالتالي:

عليك استخدام زر القائمة من الريموت كنترول بعد فتح شاشة التلفزيون والريسفر الخاص بك.

ثم اختيار قائمة الترددات ثم قم بالضغط على خدمة أضافة تردد جديد على الريسفر.

عليك أختيار البحث اليدوي وكتابة التردد الجديد لقناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية المتاحة.

ثم كتابة التردد ومعدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب بطريقة صحيحة ثم الضغط على زر البحث.

سوف تنزل لك القناة الفضائية المخصصة للأطفال الصغيرة وهي قناة وناسة كيدز.

اعرف تردد قناة وناسة على نايل سات 2024

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كذلك القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

حدث تردد قناة وناسة على عرب سات 2024