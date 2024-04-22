مسلسل طائر الرفراف الحلقة 67 مترجمة على موقع قصة عشق.. تردد قناة Star Tv التركية

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 67 حلقة جديدة في انتظار محبي الدراما التركية و عشاق الدراما الرومانسية الاجتماعية، احداث مسلسل طائر الرفراف جعلت الكثير يتابعون المسلسل ويبحثون عن حلقاته بشكل دائم، حقق المسلسل نجاح كبير وغير متوقع وهذا ما زاد من شهرته وانتشار وأصبح من أهم الأعمال التركية التي تتنافس بقوة وتحظى على إعجاب الملايين من المشاهدات مع بداية طرح كل حلقة،

طائر الرفراف هو من بطولة الممثل التركي الشهير ميرت رمضان ديمير الذي تألق كثيراً في بدوره شخصية فريد كورهان، وبالتعاون مع عفراء ساراتش أوغلو التي تجسد شخصية زوجة فريد سيران كورهان، بالإضافة إلى فريق عمل كبير منهم تحسين تيكندور و شريف سيزر و جولسين سانتير غلو وإمري ألتوج جوزده جانسو و إرسين أريتشي وإخراج بورجو ألبتكين، واليوم نستعرض لحضراتكم أحداث مسلسل طائر الرفراف الحلقة 67 .

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 67

انطلق الموسم الثاني من مسلسل طائر الرفراف وحقق نجاح كبير للغاية وتأثر الجمهور بالأحداث التي جذبت انتباههم وأصبح لديهم إصرار على متابعة المسلسل حتى النهاية، تدور قصة المسلسل حول شاب يدعى فريد وفتاة تدعى سيران وقعوا في الكثير من الضغوط والمشاكل بسبب عائلتهم وجمعهم القدر وبعد أن كان فريد وسيران مختلفين ولا يوجد بينهم ترابط قوي، لكن مع مرور الوقت أصبح فريد يعشق سيران وبشدة

لكن دائماً كان هناك خلافات كثيرة بينهم ورغم كل الصعوبات إلا أن كثرة المواقف جعلت فريد تمسكه بحبه لسيران ولا يريد الابتعاد عنها ويفعل المستحيل من أجل وأصبحت سيران تبادله هذا الشعور، وفي الحلقات القادمة يحاول فريد أن ينتقم من أكين لأنه علم بما يفعله لأيذاء سيران، يعرض مسلسل طائر الرفراف الجزء 2 على قناة ستار تي في التركية يوم الجمعة في الساعة 7 مساءً وعلى قصة عشق الساعة 12 مساءً مترجم باللغة العربية.

تردد قناة Star Tv التركية