رسميا شركة انفينكس تقدم هاتف Infinix Smart 8 الجديد في مصر

قامت شركة انفينكس بإطلاق هاتف Infinix Smart 8 رسميًا في السوق المصري كجزء من أحدث قائمة أسعار من شركة Infinix، وهو الهاتف الذي يتم تجميعه محليًا في مصر، ويتميز بأنه واحد من أجهزة الهواتف الاقتصادية التي تهدف للتنافس في السوق المصري، كما يتميز الهاتف بتصميم أنيق ومواصفات اقتصادية متوازنة وسعر معقول.

ما هي أهم مواصفات هاتف Infinix Smart 8؟

بعض مواصفات هاتف Infinix Smart 8 تشمل الوزن 184 جرامًا وأبعاد 163.6 × 75.6 × 8.5 مم، حيث يتم تصنيع الهاتف بالكامل من البولي كاربونيت البلاستيكي، كما أن الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال من الجيل الرابع مع بطاقة ذاكرة في نفس الوقت، ويتميز بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة ودقة 720 × 1612 بكسل بجودة HD+ وكثافة بكسلات 267 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 500 شمعة ومعدل تحديث 90 هرتز.

مميزات هاتف Infinix Smart 8

كما يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T606 ثماني النواة، ويتميز بنواتين قويتين من نوع Cortex A75 بتردد 1.6 جيجاهرتز ودقة تصنيع المعالج 12 نانومترًا، ويأتي بمعالج رسومي Mali G57، بالإضافة الى ذلك يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة Infinix XOS 13، كما يتوفر الهاتف بإصدارين للتخزين: 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

مميزات كاميرا هاتف Infinix Smart 8

بالنسبة للكاميرا، يأتي Infinix Smart 8 بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 تدعم تسجيل فيديو بجودة 720 بكسل، يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا الثانوية بدقة 0.08 ميجابكسل وتستخدم للمساعدة في التصوير، كما تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش LED دائري وتدعم تسجيل فيديو بجودة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يأتي الهاتف بسماعة خارجية من نوع Mono ويدعم منفذ سماعات الصوت بقياس 3.5 ملم، ولا يدعم الهاتف خاصية NFC، ولكنه يدعم مستشعر التقارب الحقيقي.

أسعار وألوان هاتف Infinix Smart 8

وبالنسبة الى سعر هاتف ،Infinix Smart 8 بنسخة المجمع المحلي في السوق المصري بسعر 4850 جنيه مصري للإصدار بسعة تخزين 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وبسعر 5200 جنيه مصري للإصدار بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، ويأتي بألوان متعددة مثل الأسود والذهبي والأخضر والأبيض.

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