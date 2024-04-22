عربي و دولي
“300 دينار فوري في جيبك social.gov.tn“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس والشروط المطلوبة وزارة الشؤون الاجتماعية
منحة 300 دينار تونس
ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن منحة 300 دينار وهي من المساعدات التي تقدمها الحكومة داخل تونس للأسر المحتاجة وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتوفير مستوى اقتصادي جيد لهم ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على المنحة بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.
منحة 300 دينار
إذا كنت تنتمي لفئة الأسر المعوزة داخل الدولة وترغب في التسجيل في منحة 300 دينار من أجل تحسين الدخل لديك قم باتباع الخطوات الآتية:
- أولا يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بتونس.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة قم بالدخول على خيار النهوض الاجتماعية.
- ثم بعد ذلك يرجى الانتقال إلى خانة منحة 300 دينار.
- سوف يتم عرض مجموعة من الشروط والتي يجب عليك الموافقة عليها.
- ثم انقر على تسجيل وسوف يتم عرض نموذج تقديم والذي يجب عليك ملؤه من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- قم بإرسال جميع الوثائق المطلوبة صحيحة وذلك من أجل التحقق من هوية المتقدم من خلالها.
- أخيرا اضغط على زر تسجيل الطلب وسوف يتم تسجيل طلبك بنجاح ويجب عليك الانتظار حتى يتم التواصل معك.
شروط الحصول على منحة 300 دينار
يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين على منحة 300 دينار وهي:
- يشترط أن يكون المتقدمين من فئة محدودي الدخل.
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية التونسية.
- يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 300 دينار.
- عدم امتلاك المتقدم سجل تجاري.
- يجب عدم استفادة المتقدم من أي من برامج الدعم الذي تقدمه الدولة.
- يشترط أن يكون لدى المتقدم ما يعيقه عن العمل.