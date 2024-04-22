pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024.. رابط منصة مظلتي للإستعلام عن اسماء الوجبة السابعة المشمولين بالرعاية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 هو أهم ما يشغل بال المواطنين بالعراق الباحثين عن اسماء الوجبة السابعة المشمولين بالرعاية عبر رابط منصة مظلتي، حيث فرغ صبر المتقدمين للحصول الرعاية بسبب تأخر صرف تلك الدفعة 7 لشهور طويلة جدا وهذا ما لم يحدث في الدفعات الماضية، وما زاد غضبهم هو مرور شهر رمضان ثم عيد الفطر دون أن تصرف الوجبة السابعة من الرعاية مما كانت صدمة قوية بالنسبة لهم وجعلهم ينتقدون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويطالبونها بسرعة صرف الدفعة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة هو أهم ما يتم البحث عنه عبر محرك بحث جوجل من قبل المواطنين في بغداد وصلاح الدين ودهوم والبصرة ونيناوي وذي قار والسليمانية وغيرها من المحافظات والمدن المترقبة لموعد صرف الوجبة السابعة والتي لم تصرفها الوزارة حتى الآن ولم تعلن بعد عن اسماء المشمولين بعد عملية الفرز والتصفية.

رابط منصة مظلتي

يمنكم متابعة رابط منصة مظلتي لحظة بلحظة للإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عند إعلانها مباشرة من خلال بعض الخطوات الميسرة ألا وهي:

في البداية عليك التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول بشكل طبيعي كما نعلم جميعا.

توجه إلى ايقونة الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد الوجبة السابعة والاخيرة.

قم بتحميل كشوفات الوجبة في صيغة بي دي اف.

افتح الملفات وابحث عن اسمك في الكشوفات.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الحنسية.

أن يكون المتقدم مقيم اقامة كاملة في العراق.

ألا يقل عدد افراد اسرته عن 4 افراد.

ألا يمتلك اي سجلات تجارية ملكا له.

ألا يمتلك المقدم أي عقارات باهظة الثمن باسمه.

البحث لا يزال مستمر حول موعد الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في جميع المحافظات العراقية، حيث من المقرر أن يستفاد من تلك الوجبة الالاف الاسر العراقية محدودة الدخل والفقيرة، وذلك وفقا للشروط التي أعلنتها الوزارة سابقا.