أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة 2024، حيث يستهدف برنامج الرعاية الاجتماعية تقديم الدعم المالي والعيني للأسر الأكثر احتياج، وذلك لمساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة، ويعد هذا البرنامج من أهم المبادرات في العراق، حيث يساهم في توفير ما يلزم للأسر الفقيرة لضمان حياة كريمة وتحسين مستوى معيشتهم، لذلك سوف نقدم لكم رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024، بالإضافة إلى طريقة التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

إذا كنت ترغب في معرفة رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، فهناك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للوصول إلى القائمة عبر الإنترنت:

قم بالدخول إلى منصة “ مظلتي” الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. إذا كنت مسجل بالفعل على المنصة، قم بتسجيل الدخول إذا لم تكن لديك حساب، ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد بإدخال بياناتك الشخصية. عند تسجيل الدخول، قد يطلب منك إدخال بيانات معينة، مثل الرقم الوطني أو بيانات تعريف أخرى. تأكد من إدخال المعلومات بدقة. حدد رقم وجبة الرعاية الاجتماعية التي ترغب في الاستعلام عنها، واختر المحافظة التي يتبعها المواطن. بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على “بحث” لرؤية النتائج.

طريقة التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

إذا كنت ترغب في التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب تلبيتها لتكون مؤهلاً لهذه المساعدات إليك أبرز الشروط الواجب توافرها للتأهل لبرنامج الرعاية الاجتماعية: