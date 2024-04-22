رسميًا في عموم المحافظات “موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق” .. ألحق ذاكر

منذ ان اقترب موعد امتحانات نهاية السنة لعام 2024 في مدينة العراق ويتساءل قطاع كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد الامتحانات الذي تم تحديده من قبل هيئة الامتحانات العامة بالعراق حيث انه سوف يتم انطلاق أعمال الامتحانات لنهاية العام 2024 وتم اعتماد جدول من وزارة التعليم للمرحلة الابتدائية والصفة المتوسط الثالث للصف الاعدادي السادس ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الجدول وفقا لما تم الإعلان عنه في آخر تحديث تابعوا معي.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم في العراق عن موعد الامتحانات للصف السادس الابتدائي والصف السادس الاعدادي وتم الاعلان ايضا انه سوف يتم عقد الإختبارات الشفهية قبل أن تبدأ الامتحانات الخاصة بنهاية العام بأسبوع واحد في فترة الدراسة حيث ان امتحانات آخر العام للصف السادس الابتدائي سوف تبدأ من يوم 2 مايو عام 2024 الذي سوف يوافق يوم الخميس وتستمر الامتحانات إلى يوم 8 مايو عام 2024 الموافق يوم الاربعاء.

الامتحانات الشفهية الخاصة بالصف السادس الإعدادي

تم الاعلان ان الامتحانات الشفهية الخاصة بالصف السادس الاعدادي سوف تبدأ قبل عقد اختبارات نهاية العالم بأسبوع واحد وسوف يتم عقد الامتحانات في اثناء الدراسه اليوميه وتم الاعلان ايضا ان موعد امتحانات نهاية العام للصف السادس الاعدادي سوف يكون يوم الأحد الموافق 12 مايو عام 2024 وسوف تنتهي الامتحانات في يوم 19 مايو عام 2024.