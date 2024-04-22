“هنـــا” جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الترم الثاني بعد التعديلات الأخيرة من وزارة التعليم

يتساءل قطاع كبير جدا من أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول امتحانات الصف الاول الإعدادي للترم الثاني حيث أن مديريات التربية والتعليم قامت بالإعلان بالفعل عن جداول الإمتحانات الخاصة بالترم الثاني للعام الدراسي 2023 و 2024 ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الجداول التي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية و الإعلان ايضا عن موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل تابعوا معي.

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الترم الثاني

ووفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصريه يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي الترم الثاني:

امتحان اللغة العربية وامتحان الخط العربي والإملاء وامتحان الهندسة يوم الاربعاء الموافق 8 مايو لعام

امتحان الدراسات الاجتماعية امتحان التربية الدينية وامتحان الحاسب الآلي يوم السبت الموافق 11 مايو عام.

امتحان الجبر امتحان اللغة الانجليزية يوم الاثنين الموافق 13 مايو.

امتحان التربية الفنية لامتحان العلوم يوم الأربعاء الموافق 15 مايو.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل

اطمن إعلام مؤخرا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم بدء الامتحانات للترم الثانى لجميع صفوف النقل بجميع المراحل الاعدادية ابتداء من يوم الأربعاء الذي سوف يوافق 8 مايو لعام 2024 وسوف تستمر الامتحانات لمدة اسبوع على ان تنتهي يوم الاربعاء الموافق 15 مايو لعام 2024.