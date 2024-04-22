خراب بيوت مستعجل لو انت منهم.. ايقاف بطاقة التموين نهائيا لهذه الفئات.. شوف نفسك منهم!!
وزارة التموين أعلنت أنه سيتم وقف البطاقة التموينية في حالة وجود أي تزوير أو تلاعب في الأوراق، وأقرت على إن من سيقوم بهذا العمل الشنيع سوف يتم وقفه فورًا من التموين، كما أعلنت أن تم وقف استلام دعم الخبز لفئة معينة من الأشخاص بسبب اتهامه في بيع الخبز والمنتجات المدعومة،
حقيقة إيقاف البطاقة التموينية
اعلنت وزارة التموين أن سيتم على الفور وقف كل من يساهم في بيع الخبز المدعوم والمنتجات المدعومة من قبل صاحب الخبز أو الفرد نفسه، وأعلنت أن هذا قد يخالف القوانين التي وضعتها، لهذا شددت على العقوبات التي تنتج عن ذلك بداية من وقف الدعم عن ما يقوم بذلك إلى دفع الغرامات، وقد تصل العقوبة إلى السجن أيضا.
ووضعت الوزارة فترة سماح ففي المرة الأولى قد تصدر تحذير يوضح أن ما يقوم به الشخص مخالف للقوانين، وفي المرة الثانية سوف تأخذ إجراء على الفور.
ما هي الفئات المحرومة من التموين
حددت وزارة التموين بع الفئات التي لن تتناول المنتجات المدعومة وذلك لعدم استحقاقهم، ومن هذه الفئات ما يلي:
- أصحاب الأنشطة التجارية.
- مالكي السيارات الفخمة.
- لن يدفع أكثر من 100 ألف ضرائب؟
- لمن يملك شركات وعقارات تزيد قيمتها عن 10 مليون جنيه.
- مالكي السيارات من موديل 2014 إلى وقتنا هذا.
- من يشغلون مناصب مهمة وعالية في الدولة.
- مالكي الأراضي الزراعية التي تزيد عن 10 أفدنة فيما فوق.
- الأسر التي تنفق 20 ألف جنيه كمتوسط على أفرادها.