النتيجة ظهرت؟.. نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024 عموم محافظات العراق epedu.gov.iq موقع وزارة التربية

تعتبر مرحلة السادس الاعدادي من أكثر المراحل الدراسية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، حتى أن الجميع في الوقت الحالي يستعدون بشكل كبير لخوض امتحانات هذه المرحلة التي لم يتبق عليها أيام قليلة وتبدأ في جميع محافظات العراق، ولذا فمكن الممكن التعرف على مواعيد بداية ونهاية الإمتحانات، وكيفية استخراج النتائج كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد امتحانات السادس الاعدادي دور أول 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول ستبدأ يوم 12 مايو 2024 وذلك بمادة التربية الدينية، على أن تنتهي هذه الإمتحانات يوم 19 مايو 2024 وذلك بمادة اللغة التركمانية، مؤكدة بأنه ستبدأ بعدها مرحلة التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكافة الطلاب والطالبات في هذه المرحلة بمحافظات العراق.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي دور اول 2024

بعد أن يتم الإنتهاء بشكل كامل من امتحانات السادس الاعدادي والعمل على مراجعة أوراق الإمتحانات، يمكن الأن استخراج النتائج وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-