مصرف ليبيا المركزي .. رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024 احجز الآن 4000 دولار

رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024 التي يبحث عناه الآن كثيرون من الأشخاص الليبيين، حيث توفر لهم حجز العملة الأجنبية بشكل إلكتروني وبخطوات بسيطة بما يعادل 4000 دولار أمريكي، نبين من خلال الأسطر التالية رابط منظومة حجز العملة وطريقة التسجيل على المنصة، وأهم الشروط التي يجب توافرها لحجز العملة.

رابط منظومة الأغراض الشخصية 2024

يتيح مصرف ليبيَا المركزي من خلال منظومة حجز العملة الأجنبية، جاءت هذه المبادرة من البنك لكي تقدم العملة الأجنبية للمواطنين في ليبيَا بطريقة مشروعة، حيث توفر لهم العملة الأجنبية بقيمة 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى بغرض استعمالها في الأغراض الشخصية، يمكنك حجز العملة من خلال الرابط التالي: fcms cbl gov ly.

fcms cbl gov ly تسجيل الدخول

يمكنك حجز العملة الأجنبية عبر منصة حجز العملة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مَصْرِف ليبيَا المركزي الإلكتروني.

التسجيل في المنصة باستخدام الرَّقْم الوطني وكلمة مرور جديدة.

إدخال البيانات الشخصية وبيانات الحساب البنكي بشكل صحيح.

اختيار نوع العملة الأجنبية والمبلغ المُراد شراؤه.

إرفاق المستندات المطلوبة (نسخة من جواز السفر، أو أي مستند رسمي آخر يثبت الشخصية).

إرسال الطلب ومراجعة حالة الطلب من خلال المنصة.

يتم التواصل معك لاستلام العملة الأجنبية من فرع المصرف المُختار بعد موافقة المصرف على الطلب.

شروط منظومة حجز الدولار

وضع مصرف ليبيَا المركزي شروط ومعايير لحجز العملة الأجنبية من خلال منظومة حجز العملة، تشتمل هذه الشروط على التالي: