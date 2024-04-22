بالتزامن مع موعد مباراة الأهلي القادمة 2024 ضد مازيمبي “ألحق أحجز تذكرتك أون لاين بسرعة”

ينقسم أغلب المصريون إلى تشجيع فريقين فريق الاهلى فريق الزمالك ولكن يتساءل قطع كبير جدا من مشجعي النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد مباراة الاهلي القادمة حيث ان الاهلي الآن يكثف فريقه ومشجعينه بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر الذي يستعد الآن لخوض لقاءات مهمة جدا الى نهايه شهر ابريل لعام 2024 على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد المحلي وعلى رأس هذه المباراة نادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الموعد المحدد لمباراة الاهلي القادمة تابعوا معي.

موعد مباراة الأهلي القادمة 2024

تمت إقامة مباراة الأهلي والزمالك منذ يوم الاثنين الموافق 15 ابريل لعام 2024 في استاد القاهرة في الدوري المصري وسوف تم إقامة مباراة الأهلي ضد مازن بيه في الساعة 3:00 عصرا بتوقيت مصر في يوم السبت الموافق 20 ابريل لعام 2024 في الكونغو حيث انه سوف يتم اقامة هذه المباراة في استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:00 مساء يوم 27 ابريل حيث ان فريق النادي الأهلي نجح بشكل كبير أثناء قيادة مارسيل كولر السويسري في حجز تذاكر التأهل للدور نصف النهائي دوري ابطال افريقيا حتى يقوم لملاقاة مازيمبي الكونغولي بعد أن قام بتغطية عقبة سيمبا التنازلي 0-3 في مجموع المباراتين حتى يصل النادي الأهلي لنصف النهائي في البطولة للمرة الـ20 فى تاريخه ولا للمرة الخامسة على التوالي حيث انه تأهل ايضا لنصف النهائي بعد أن قام بتغطيته عقب سيمبا التنازلي بعد أن فاز وذهب بهدفين.