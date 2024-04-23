“وزارة التربية” تُعلن رسميًا جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول 2024 العراق

كشفت وزارة التربية العراقية، عن جدول امتحانات الدور الأول للصف السادس الاعدادي والثالث المتوسط والسادس الابتدائي، التي يبحث عنه ملايين الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، مؤكدة أن أداء الإمتحان سيكون في تمام الساعة السابعة صباحًا بمختلف المدارس المعنية بإستقبال الطلبة، مع العلم أن الموعد سواء اليوم أو الساعة فهي ثابته طوال فترة الإمتحانات دون أي تغير.

موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول

حددت وزارة التربية العراقية، امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول في العراق، وفقًا للنحو الأتي:-

تبدأ الإمتحانات يوم الأحد الموافق 12 من شهر مايو 2024 بمادة التربية الدينية.

إضافة إلى بدء امتحانات مادة اللغة العربية يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024.

كما أن امتحان مادة الرياضيات يوم الأربعاء الموافق 15 مايو وتسبقها مادة اللغة الإنجليزية التي توافق الثلاثاء 14 مايو.

هذا وأن امتحانات مادة الإجتماعيات توافق يوم الخميس 16 مايو 2024.

بينما السبت فهو يكون مادة العلوم 18 مايو 2024.

استخراج كشوفات نتائج السادس الاعدادي

وعند الإنتهاء من امتحانات الصفوف السادس الاعدادي والثالث المتوسط، يمكنك الإطلاع على النتائج وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام بإدخال كافة البيانات المعنية بطلب القبول.

تحديد المرحلة والمحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على زر “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع الكشوفات المعنية بالنتيجة.

نهاية امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أن امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول سيكون نهايته يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو 2024 وذلك بمادة اللغة التركمانية، على أن تنعقد امتحانات الشفهية قبل بدء الإختبارات الكتابية ولمدة أسبوع كامل يتم على إثرها إمتحان كل مادة في يوم، وذلك بداخل جميع المدارس المؤهلة لذلك.