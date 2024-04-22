تحميل سريع “جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني” + النماذج الاسترشادية 2024

يمكن الان لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاطلاع على الجدول الامتحاني للصف الثاني الاعدادي الترم الثاني بعد ان تم الاعلان عنه من قبل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة حيث ان الصف الثاني الاعدادي يعتبر من اهم المراحل الدراسية للطالب لأنه ينتقل بعدها مباشرة إلى الصف الثالث الاعدادي الذي يقوم بتحديد المرحله الثانويه له التي تعد من أخطر المراحل لدى الطالب على تحديد مصيره الجامعي ويمكنكم من خلال هذه المقولة الاطلاع على الجدول الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني تابعوا معي.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني

قامت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة بالإعلان عن جدول الامتحانات الخاص بالترم الثاني لجميع الصفوف الدراسية التي سوف يتم إقامتها في محافظة القاهرة حيث انه يمكنكم من خلال النقاط التالية للاطلاع عليها ابتداء من يوم 8 مايو حتى يوم 23 مايو لعام 2024: