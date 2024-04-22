استثمر فلوسك صح عشان متندمتش بعدين! .. شهادات بنك مصر 2024 الجديدة بأعلى عائد شهري

يقدم بنك مصر العديد من الشهادات الاستثمارية وقام بالإعلان عنها حيث ان عدد كبير من البنوك المصرية ايضا قامت بالإعلان عن العديد من الشهادات التي تقدم من خلالها الخاصة بالادخار والاستثمار وكان قد جاءت بعائد مجزي ثانوي وشهري ويتساءل قطاع كبير جدا من الناس خاصة على شهادات بنك مصر التي تقدم من خلاله ويمكنكم الاطلاع على تفاصيلها من خلال متابعة هذا المقال.

شهادات بنك مصر

يمكنكم شراء شهادات الاستثمار المقدمة من بنك مصر التي تأتي بعائد لمدة ثلاث سنوات ويتم تحقيق ذلك العائد الذي يصل الى ما يقرب من 30% في أول سنة وفي السنة الثانية يصل الى 25% وفي السنة الثالثة يصل الى 20% ويأتي ذلك مع انخفاض 19% بحسب الدوريات الخاصة بالصرف المتنوع ويبلغ الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة 1000 جنيه.

شهادات البنك الاهلي

يمكنكم شراء شهادات الاستثمار المقدمة من قبل بنك الأهلي التي يصل العائد الخاص بها لثلاث سنوات يبلغ 30% للسنة الأولى ويبلغ 25% للسنة الثانية ويبلغ 20% للسنة الثالثة حيث يتراجع العائد إلى 19% وجاء ذلك وفقا لدورية الصرفة المتنوعة ويبلغ الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة 1000 جنيه.

شهادات بنك قطر الوطني QNB

يقوم بنك قطر الوطني بتقديم فرصة استثمارية كبيرة جدا ومتنوعة لمدة ثلاثة سنوات حيث تتراوح حوائج هذه الشهادة من بين 20% و 20.15%. حيث انه يمكن لجميع المستثمرين الاستفادة من الدفعات المتنوعة وتأتي هذه الشهادة بحد ادنى لشرائها 1000 جنيه.