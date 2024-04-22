عاجل ورسميًا.. جدول امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق
لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء امتحانات الصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي الدور الأول للعام الجاري 2024-2023، التي يستعد إليه ملايين الطلاب والطالبات في كافة المحافظات العراقية، على أن تبدأ الإمتحانات في منتصف شهر مايو 2024، إضافة إلى فرض بعض المعايير والضوابط المفروضة من قبل وزارة التربية العراقية، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.
موعد امتحانات الثالث المتوسط 2024 في العراق
جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول، وفقًا لما كشفت عنه وزارة التربية العراقية بشكل رسمي، كما على النحو التالي:-
- يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024: مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية.
- الخميس الموافق 23 مايو 2024: مادة اللغة الإنجليزية.
- يوم السبت 25 مايو 2024: المادة الرياضية.
- الإثنين 27 مايو 2024: مادة الاجتماعيات.
- يوم الأربعاء 29 مايو: مادة الإنسان وصحته.
- السبت 1 يونيو 2024: مادة الكيمياء.
- الإثنين 3 يونيو 2024: مادة الفيزياء.
- الأربعاء 5 يونيو 2024: مواد اللغة الفرنسية والكردية والتركمانية.
وزارة التربية تُعلن جداول الامتحانات الوزارية لمراحل ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي ) للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ … pic.twitter.com/0oVUrmzjNy
— وزارة التربية العراقية (@moedu_iq) March 23, 2024
ضوابط ومعايير امتحانات الثالث المتوسط
فرضت وزارة التربية العراقية بعض المعايير لإمتحانات السادس الاعدادي والثالث المتوسط دور أول، وفقًا للأتي:-
- أن يلتزم كل طالب بالموعد المحدد لإمتحانات كل مادة داخل المدارس المنوط عقد الإمتحانات بها.
- أن يكون لدى استعداد قوي لخوض الإمتحانات.
- عمل جدولة مختصرة للمنهج الخاص بكل مادة.
- قراءة كافة الدروس بشكل واضح وسريع قبل يوم الإمتحانات.