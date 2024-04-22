ارتفاع جنوني لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء باقتراب موسم الحج

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء أصبح اليوم الأول في معدلات البحث، فباقتراب موسم الحج وعدم أتاحه البنوك الرسمية الريال إلا بأوراق رسمية يجعل الجميع يتوجه إلى السوق السوداء مما أدى إلى رفع سعر الريال في السوق السوداء خلال الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الريال في السوق السوداء اليوم وسعره في البنوك وتوقعات سعر الريال في الفترة القادمة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

شهد اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 ارتفاع في سعر الريال السعودي في السوق السوداء، حيث بلغ سعره اليوم في السوق السوداء نحو من 13.5 جنيه، جاء هذا الارتفاع نتيجة لإقبال الكثيرين على شراء الريالات من السوق السوداء بمناسبة اقتراب موسم الحج 1445، كما أن سعر الريال السعودي مستقر في البنوك المصرية على نحو ماسنبين في الفقرة التالية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

شهد اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 استقرار في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجلت اليوم الأسعار التالية:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى: 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 12.82 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية: 12.80 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib اليوم: 12.76 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة: 12.52 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس: 12.74 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

يتوقع الكثيرون من الخبراء باستقرار سعر الريال السعودي في البنوك، مع توقع ارتفاع الريال في السوق السوداء قليلا، لذا ننصح أن يتم الحصول على الريلات من خلال البنوك.