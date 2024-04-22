تعرف على حقيقة الزيادة الجديدة في راتب التقاعد العسكري بالأردن 

بعد أثارة إعلان مجلس الوزراء الأردني الأخير خبر بشأن إمكانية زيادة جديدة في راتب التقاعد العسكري بالأردن اهتمام الكثيرين من الشعب الأردني، خاصة بعد الأوامر الملكية التي دعت إلى رفع رواتب المعاشات لدعم الأسر في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث زادت هذه الأنباء من تساؤلات المواطنين في الأردن حول مدى صحة هذه الزيادة وما إذا كانت ستشمل جميع المتقاعدين العسكريين، في هذا المقال، سنوضح حقيقة الزيادة الجديدة في راتب التقاعد العسكري بالأردن.

حقيقة الزيادة الجديدة في راتب التقاعد العسكري بالأردن

في الآونة الأخيرة، تداولت أخبار عن زيادة رواتب التقاعد العسكري في الأردن، مما أدى إلى تساؤلات حول مدى صحة هذه المعلومات، أوضح مجلس الوزراء الأردني أن هذه الأخبار مجرد شائعات، وليس هناك قرار رسمي بزيادة رواتب التقاعد العسكري بشكل عام، ومع ذلك، كانت هناك زيادة محددة لبعض الرتب تمت قبل 25 يناير 2021، وتمت هذه الزيادة وفق الآتي: