“اشتريت الخروف ولا لسة” موعد عيد الأضحى 2024 طبقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية

يهتم عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة بالبحث عن موعد عيد الأضحى 2024، خاصة بعدما أعلن معهد البحوث عن ظهور الهلال التابع لشهر ذي الحجة وذلك بعد أن يحدث اللإقتران في الساعة 02:39 كساء يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2024، والذي يسمى بيوم الرؤية وقد أكد المعهد القومي للبحوث عن أول أيام عيد الأضحى 2024 سوف يكون يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو 2024، على أن تكون وقفة يوم عرفة في السبت الموافق 15 يونيو 2024…

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى

بعد الإنتهاء من عيد الفطر المبارك يبدأ المسلمون في التحضير لعيد الأضحى الذي يترقبه الملايين المسلمين من شتى أنحاء العالم لنشر البهجة والسرور في البلاد الإسلامية والعربية ولعيد الأضحى مظاهر احتفالية كثيرة وأهمها :

الذهاب إلى صلاة العيد برفقة الأهل والأصدقاء.

ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

تبادل التهاني وارسال عبارات التهنئة .

تقديم العيدية للصغار والنساء .

التجمع الأسري بين الأهلي والأقارب.

تناول الإفطار من الأضحية والتجمع على مائدة واحدة تجمع الأهل والأحباب

تحضير الغذاء والتجمع أيضاً لتناول اللحوم المطهية .

زيارة الأقارب والخروج لقضاء الإجازة في المتنزهات والحدائق العامة.

موعد عيد الأضخى 2024

عيد الأضحى هو من أهم الأعياد التي يحتفل بها المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، وهو يوافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، بعد يوم الوقوف على جبل عرفات وينتهي اليوم الـ 13 من شهر ذي الحجة ، ويذكرنا العيد بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالتضحية بإبنه إسماعيل