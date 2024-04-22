تردد القنوات
لعشاق كرة القدم: استقبل دلوقتي كل ترددات القنوات الرياضية على نايل سات 2024
الكثير من الأفراد يبحثون عن تردد قنوات نايل سات 2024 الرياضية الناقلة لبطولة كاس أسيا وكاس أمم أفريقيا 2024 من أجل مشاهدة جميع المباريات بشكل مباشر، حيث يوجد الكثير من الأشخاص العاشقين لمشاهدة الأحداث الرياضية وبرامج تحليل الرياضي، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم، وفرنا أفضل القنوات الفضائية الرياضية التي تعرض البطولات القارية الكبري، إضافة إلى أنها مجانية ولا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك.
ترددات القنوات الرياضية على نايل سات 2024
الكثير يبحث عن تردد قنوات نايل سات الرياضية لمشاهدة الأحداث الرياضية، لذلك سنقدم تردد أهم القنوات التي تعرض مجموعة من البطولات الرياضية المهمة من خلال قناتها، للتعرف على تردد كل قناة، تابع فيما يلي:
تردد قناة السعودية الرياضية
- القمر الصناعى: النايل سات.
- التردد: 12149.
- معدل الترميز:
- معامل الاستقطاب : عمودي.
- تصحيح الخطا: 6/5.
تردد قنوات السعودية الرياضية 1،2،3
- القمر الصناعى: النايل سات.
- التردد: 12284
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- تصحيح الخطا: .6/5
تردد قناة on sport أون سبورت
- القمر الصناعى: النايل سات.
- التردد: 10853
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطا: 6/5.
- معامل الاستقطاب: رأسي.
تردد قناة أبو ظبي على النايل سات
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 12226
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة bein sport على النايل سات
- التردد: 11084
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: أُفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
قناة النيل الرياضية Nile sport
- التردد: 11843
- معدل الترميز: 27500
- القمر الصناعي: نايل سات
- معامل الاستقطاب: افقي.
- تصحيح الخطأ: آلي.