احسن تلفونات في مصر وصلت.. هونر تسيطر على الأسواق بامكانيات جبارة من هاتفها الجديد هونرو HONOR X7b 5G..!!

قامت شركة هونرو الصينية بطرح أخر إصدارات الهواتف الذكية في الأسواق، في الفترة الأخيرة، ويتميز هذا الهاتف بشكل مميز وجسم خارجي قوي، وهذا ما يميز شركة هونرو عن غيرها في صناعة الهواتف الذكية، وايضًا مميزات الهاتف التي تقدمها الشركة لعملائها وذلك لمواكبة العصر الحديث، سوف نوافيكم بكل ما يخص الهاتف الجديد من شركة هونر وايضًا مواصفاته، مميزاته وعيوبه، تابعونا.

هاتف HONOR X7b 5G

هاتف هونر HONOR X7b 5G معد من أحدث الهواتف التي تم طرحها في الأسواق في الفترة الاخيرة من شركة هونر والتي تسعى دائما لتلبية رغبات مستخدمين الهواتف والوصول الى ما يريدون إتاحته في الهاتف وتحاول جاهدة توفير كل هذه الإمكانات في هاتفها الجديد اليكم مميزات وعيوب ومواصفات الهاتف الجديد فيما يأتي:

مواصفات HONOR X7b 5G

نظام التشغيل: 13 أندرويد. المعالج: ثماني النواة، تكنولوجيا 6 نانو. البطارية: 6000 مللي أمبير. سعة التخزين:GB 128 /256 مع 8/6 GR. الشاشة: 6.8 بوصة مع دقة FHD. الكاميرا: خلفية 2+5+108 ميجا بكسل / أمامية 8 ميجا بكسل.

مميزات هاتف HONOR X7b 5G

يوجد عدة مميزات لهاتف هونولو الجديد وهي:

الهاتف لديه بطارية بقوة 6000 امبير وشحن بقوة 35 واط.

الهاتف له منفذ خاص لسماعات الأذن.

يوجد في الهاتف ستيريو لصوت أقوى.

يتميز بشاشة كبيرة مع جودة عالية.

عيوب هاتف HONOR X7b 5G

كما ذكرنا مميزات الهاتف يوجد أيضا بعض العيوب وهي: