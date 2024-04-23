“خراب بيوت مستعجل”.. ارتفاع مفاجئ في سعر السجائر اليوم وذعر المدخنين

أكد رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، أن أسعار السجائر ارتفعت اليوم الإثنين الموافق 22 ابريل 2024 من قبل شركة فيليب موريس، بما يتضمن أنواع مارلبورو وميريت بمختلف أنواعهما في جميع محلات الجملة، إضافة إلى أن الزيادة وصلت قيمتها لـ 5 جنيهات لكل نوع من أنواع السجائر، على أن يتم تطبيقها غدًا الثلاثاء الموافق 23-4-2024، ولذا سنكشف لكم أخر تحديث لأسعار السجائر اليوم، حتى يتعرف عليها جميع المعنيين بشراءها.

قائمة أسعار السجائر اليوم الإثنين

حددت شركة فيليب موريس أخر تحديث لأسعار السجائر في تعاملات اليوم الإثنين الموافق 22 ابريل 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر عبوة ميريت إلى 90 جنيهًا.

بينما وصل سعر عبوة مارلبور كرافتد الرسمي داخل المحلات لـ74 جنيهًا.

هذا وأن السعر الرسمي لعبوة مارلبورو بكافة أنواعها وصلت إلى 84 جنيهًا.

إضافة إلى أن السعر الرسمي لعبوة أل أند أم بجميع أنواعها وصلت لـ64 جنيهًا للعبوة الواحدة.

أسعار السجائر بعد الزيادة

ولكي تتمكن من معرفة أسعار السجائر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي وصلت إلى 5 جنيهات، وفقًا للأتي:-

سعر عبوة التبغ المُسخن الرسمي لأنواعها 64 جنيهًا للعبوة الواحدة.

إضافة إلى وصول سعر عبوة التبغ ” HEETS Dimensions” إلى 64 جنيهًا.

هذا وأن السعر الرسمي لعبوة الـ” TEREA” وصلت إلى 64 جنيهًا للعبوة.

أسعار السجائر الأنواع الأخرى

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر للأنواع الأخرى في الفترة المقبلة، حيث إن ذلك يعود لإرتفاع سعر الدولار الجمركي من جديد، التي من خلاله يتم به استيراد المواد الخام للسجائر، مع العلم أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتبية كافة الخامات على أن تكون محلية بحيث يُخفف ذلك من الأسعار والتكلفة على المستهلكين.