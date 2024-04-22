“سجل واقبض”.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية وشروط الحصول على المنحة

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024، يمكن لأي شخص زيارة رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وادخال المعلومات المطلوبة ليكون مؤهلا للحصول على الدعم المالي المقدم للفقراء ومحدودي الدخل من قبل الحكومة التونسية التي دائما ما تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، واليكم طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

ويمكنك الدخول إلى التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 من خلال موقع الوزارة الرسمي، واتباع الخطوات الموضحة لتتمكن من التسجيل في تلك المنحة والحصول على الدعم المالي في حالة توافرت الشروط بك، واليكم خطوات التسجيل في منحة 300 دينار، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

قم بالضغط على ايقونة التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024.

قم بادخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بك، مثل:”الاسم، رقم الهوية الوطنية، البريد الالكتروني، اسم المحافظة،…”.

قم بارفاق جميع المستندات اللازمة لاتمام التسجيل.

بعد الانتهاء من تدوين كافة المعلومات الضرورية، قم بالضغط على كلمة “ارسال الطلب”.

سيتم مراجعة طلبك والتواصل معك في حالة قبولك.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

أما عن شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 والتي لابد من توافرها بك لتتمكن من الحصول على الدعم، وتلك الشروط هي: