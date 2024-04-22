سددها دلوقتي/.. ما هي طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد الدفع الإلكتروني 2024؟

قامت شركة الاتصالات المصرية WE بتوفير عدة طرق يستطيع المواطنين من جميع محافظات مصر الاعتماد عليها في سداد فاتورة التليفون الارضي، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين الانتظار في الطوابير الطويلة داخل فروع الشركة من أجل سداد الفاتورة، حيث أصبح بضغطة زر واحدة عبر الانترنت يستطيع المواطن تسديد الفاتورة بكل سهولة، ومن خلال السطور التالية سوف نقوم بعرض طرق سداد فاتورة الخط الارضي وموعد الدفع الالكتروني لها.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد الدفع الإلكتروني 2024

يواجه بعض الأشخاص صعوبات في التواصل مع خدمة عملاء التليفون الارضي من أجل سداد فاتورة الهاتف، وحرصا من شركة الاتصالات المصرية على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات على المواطنين، تم توفير خدمة سداد فاتورة التليفون الارضي إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة، وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:

التوجه إلي الموقع الرسمي لشركة الاتصالات المصرية WE من خلال هذا الرابط.

من القائمة الرئيسية للموقع يتم البحث عن خيار تسديد فاتورة الخط الأرضي ثم الضغط عليها.

إدخال رقم الهاتف الأرضي الذي يرغب الشخص بسداد الفاتورة له.

ادخال قيمة فاتورة الخط ثم الضغط علي زر الدفع.

يتم إرسال رسالة إلى الشخص بتأكيد عملية تسديد قيمة الفاتورة.

وللتعرف على قيمة فاتورة الخط الارضي يمكن الاتصال من الهاتف الأرضي على الرقم 19777 ومعرفة المبلغ الذي يجب تسديده للخط بالإضافة إلى الإطلاع على موعد الدفع الالكتروني للفاتورة.

وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

تسهيلا على المواطنين دفع فاتورة الخط الأرضي تم توفير عدة طرق يمكن من خلال تسديد فاتورة الأرضي، ومن ضمن هذه الطرق ما يلي: