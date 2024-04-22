كشوفات أسماء المشمولين في منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وأهم المستجدات

تم الإعلان عن لائحة بأسماء المستحقين للرعاية الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة من خلال منصة مظلتي، حيث تقدم وزارة العمل هذه المنحة للأفراد المستحقين من أجل توفير الدعم المالي لهم وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سنذكر الفئات المستحقة الرعاية الاجتماعية 2024، كما سنذكر أسماء المقبولين في منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

فيما يلي سنوضح خطوات التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

في البداية يتم الولوج إلى صفحة برنامج “مظلتي” الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العراق.

بعد هذه الخطوة، انقر على خيار “نظام الدعم الاجتماعي”.

اختيار أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي لسنة 2024 الوجبة الأخيرة.

يلزم تضمين البيانات الشخصية الضرورية التي تتضمن رمز الطعام، معرّف البطاقة الرقمية، بالإضافة إلى أي معلومات إضافية مُحددة.

في النهاية، قم بالنقر على زر “استعلام” حتى تبدأ عملية تنزيل قائمة الأسماء لفحص ومعاينة الأفراد المستفيدين من منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الفئات المستحقة الرعاية الاجتماعية 2024

يوجد عدة فئات مستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة نتعرف عليها من خلال السطور التالية: