فايل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | تنويه من وزارة العمل بخصوص اسماء المشمولين

مازال البحث مستمر من قبل المواطنين العراقيين عن موعد الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية، حيث طال انتظار هذه الوجبة من الكثير من المواطنين محدودي الدخل، لا سيما أن هذه الوجبة مقدمة من قبل الحكومة العراقية من أجل مساندة شعبها على مواجهة صعوبات الحياة، ولكن أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن السبب في التأخير يرجع إلى تحرى الدقة في دراسة الطلبات المقدمة إليها، حتى تقوم بتقديمها للأسر المستحقة فقط.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية

قيدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحصول على هذا الدعم بعدة شروط وأحكام وأكدت أنه لا يمكن التغافل عن هذه الشروط حتى يتم إعطاء هذا الدعم لمستحقيه، وقيدت اسماء الرعاية الاجتماعية بالشروط التالية:

وجوب توافر الجنسية العراقية في المتقدم.

سن المتقدم لا يتعدى 60 سنة للرجال ولا يقل عن 18 سنة.

بالنسبة للنساء يجب ألا يقل السن المتقدمة عن 16 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

يشترط عدم امتلاك أي أملاك او عقارات عالية الثمن.

كما يشترط عدم وجود سجل تجاري أو وظيفة حكومية.

يجب ان يكون المتقدم من أصحاب الامراض المزمنة أو من ذوي الإعاقات.

وأيضا على المتقدم أن يكون ممن لا يمتلكون دخل شهري ثابت.

كما يجب أيضا ألا يكون المتقدم قد قام بالاستفادة من دعم اجتماعي آخر.

طريقة الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن رابطها الرسمي الذي سيتم من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الذين تم شمولهم في هذا الدعم المقدم منها، كما أعلنت عن الخطوات الواجب اتباعها حتى يتم الاستعلام بطريقة صحيحة، هذه الخطوات كالآتي: