عاجل ظهور النتيجة.. رابط الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

في الآونة الأخيرة تزايدت رغبة الكثيرين من مختلف أنحاء الوطن العربي في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعد فرصة عظيمة للعمل هناك والاستفادة من المزايا التي توفرها الحكومة الأمريكية للأشخاص المهاجرين، وكثير من الراغبين في الهجرة ينتظرون نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا من خلال الرابط التي توفره الحكومة الأمريكية، فمن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تستقبل سنويًا حوالي 55 ألف شخص من هذا البرنامج، جميعهم يحلمون بالهجرة إلى أمريكا، وفي هذا المقال سنتعرف على رابط نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2025.

رابط الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

أتاحت الحكومة الأمريكية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية الاستعلام عن نتائج الهجرة في اللوتري الأمريكي “الهجرة العشوائية” بخطوات بسيطة وميسرة، تكون كالتالي:

في البداية على المستعلم زيارة الموقع الرسمي لـوزارة الخارجية الأمريكية مكتب الشؤون القنصلية.

يتم الضغط على الرابط المخصص للتحقق من حالة طلبك.

بعد تسجيل الدخول يتم الضغط على زر استمرار.

ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم التأكيد الذي تلقيته أثناء عملية التسجيل.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها قبل الإرسال.

في هذه الخطوة يتم ادخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على زر إرسال من أجل استكمال الطلب والحصول على النتيجة فور ظهورها.

الشروط اللازمة للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

لقد سمحت الحكومة الأمريكية من خلال قانون الهجرة بتوفير برنامج تأشيرة التنوع (DV) والمشهور بالبطاقة الخضراء والذي يوفر ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة بالاختيار العشوائي، حيث يسمح هذا البرنامج بإعطاء فرصة الفوز بـ تأشيرة دخول للولايات المتحدة ويسمح لمواطني البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة بالهجرة إلى الولايات المتحدة، وتتمثل شروط التقديم على الهجرة ما يلي: